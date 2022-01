Manifestazione No Green Pass, 40.000 in piazza. Monsignor Viganò: ‘Governo servitore di Satana’ (FOTO E VIDEO) (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono arrivati da tutta Italia, ma non solo: anche dalla Germania e dall’Inghilterra, a dare supporto. La Manifestazione dei No Green Pass – alla quale partecipano sia i No Vax che persone vaccinate ma contrarie alla certificazione verde – ha visto un’adesione incredibile di partecipanti: le ultime decisioni del Governo Draghi hanno fatto scatenare la rivolta di tutti coloro che già erano contrari alle restrizioni legate al Green Pass e che ora, con il nuovo decreto, non consentono, già dal 10 gennaio, a chi non è vaccinato (o guarito dal Covid) di accedere a moltissime attività. Manifestazione no Green Pass a San Giovanni: oltre 40.000 persone in piazza Oltre 40 mila i presenti, secondo le prime stime, confermati dalla OSA. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono arrivati da tutta Italia, ma non solo: anche dalla Germania e dall’Inghilterra, a dare supporto. Ladei No– alla quale partecipano sia i No Vax che persone vaccinate ma contrarie alla certificazione verde – ha visto un’adesione incredibile di partecipanti: le ultime decisioni del Governo Draghi hanno fatto scatenare la rivolta di tutti coloro che già erano contrari alle restrizioni legate ale che ora, con il nuovo decreto, non consentono, già dal 10 gennaio, a chi non è vaccinato (o guarito dal Covid) di accedere a moltissime attività.noa San Giovanni: oltre 40.000 persone inOltre 40 mila i presenti, secondo le prime stime, confermati dalla OSA. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il popolo dei no vax torna a Roma. Dopo settimane di assenza, la galassia di sigle che si oppone all'obbligo di vac… - SkyTG24 : #Milano, mille persone a manifestazione No green pass e No Vax - VittorioFerram1 : RT @CorriereCitta: Manifestazione No Green Pass, 40.000 in piazza. Monsignor Viganò: ‘Governo servitore di Satana’ (FOTO E VIDEO) https://t… - 3_carpe : RT @ParcodiGiacomo: #Milano, manifestazione contro obbligo vaccinale e green pass: presenti anche gli studenti @NoGreenpassMi - Avv_Nike : RT @ParcodiGiacomo: #Milano, manifestazione contro obbligo vaccinale e green pass: presenti anche gli studenti @NoGreenpassMi -