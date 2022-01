LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee 2022 in DIRETTA: caduta per Sofia Goggia, ma sta bene (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa LIBERA DI Zauchensee LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa DI WENGEN DALLE 12.30 11.01 Riparte la gara con Petra Vlhova. 11.00 Sofia Goggia arriva al traguardo sugli sci. Meno male amici, davvero abbiamo tremato. Ci è gelato il sangue a tre settimane dalle Olimpiadi. 10.57 Sofia Goggia è finita con violenza nelle reti, per fortuna si è rialzata subito. Gli sci si sono sganciati. E’ scivolata nell’uscita da una curva verso destra. Ha preso un brutto colpo alla pancia. Ma, lo ripetiamo, è già in piedi e cammina sulle sue gambe. Che paura, amici. 10.56 caduta PER Sofia Goggia! Ci si ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLALIBERA DILADELLADI WENGEN DALLE 12.30 11.01 Riparte la gara con Petra Vlhova. 11.00arriva al traguardo sugli sci. Meno male amici, davvero abbiamo tremato. Ci è gelato il sangue a tre settimane dalle Olimpiadi. 10.57è finita con violenza nelle reti, per fortuna si è rialzata subito. Gli sci si sono sganciati. E’ scivolata nell’uscita da una curva verso destra. Ha preso un brutto colpo alla pancia. Ma, lo ripetiamo, è già in piedi e cammina sulle sue gambe. Che paura, amici. 10.56PER! Ci si ...

