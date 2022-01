LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: Dominik Paris terzo! E’ in testa alla classifica di specialità! (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.23 I piazzamenti degli altri italiani: 12° Innerhofer a 1?85, 28° Marsaglia a 3?32, 29° Casse a 3?51. Fuori dalla zona punti Buzzi (40°) e Zazzi (44°), non ha concluso la prova Bosca. 14.22 La classifica finale della Discesa di Wengen: Vincent Kriechmayr (Austria) Beat Feuz (Svizzera) +0.34 Dominik Paris (Italia) +0.44 Marco Odermatt (Svizzera) +0.46 Matthias Mayer (Austria) +0.51 Martin Cater (Slovenia) +0.66 Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) +0.98 Stefan Rogentin (Svizzera) +1.36 Otmar Striedinger (Austria) +1.67 Max Franz (Austria) +1.77 14.21 Pietro Zazzi è 44° a 5?09. Finisce qui la gara. 14.07 Subito fuori ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.25 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.23 I piazzamenti degli altri italiani: 12° Innerhofer a 1?85, 28° Marsaglia a 3?32, 29° Casse a 3?51. Fuori dzona punti Buzzi (40°) e Zazzi (44°), non ha concluso la prova Bosca. 14.22 Lafinale delladi: Vincent Kriechmayr (Austria) Beat Feuz (Svizzera) +0.34(Italia) +0.44 Marco Odermatt (Svizzera) +0.46 Matthias Mayer (Austria) +0.51 Martin Cater (Slovenia) +0.66 Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) +0.98 Stefan Rogentin (Svizzera) +1.36 Otmar Striedinger (Austria) +1.67 Max Franz (Austria) +1.77 14.21 Pietro Zazzi è 44° a 5?09. Finisce qui la gara. 14.07 Subito fuori ...

