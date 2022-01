Latina, picchiata dal compagno della figlia: muore in ospedale (Di sabato 15 gennaio 2022) Un 44enne è stato arrestato ieri sera dagli agenti della squadra mobile e della squadra volante per l’omicidio della madre della compagna a Latina. L’uomo è indagato per le gravissime lesioni che, nella tarda serata di ieri, hanno portato alla morte della donna con il conseguente aggravamento della sua posizione. Come ricostruito dalla polizia, i fatti si sono svolti all’interno di un appartamento in periferia: nel pomeriggio di ieri la figlia della vittima, rientrando a casa, ha trovato la madre agonizzante e con chiari segni di lesioni da trauma. Nell’abitazione aveva inoltre trovato il compagno che non aveva saputo riferire, in quella circostanza, le cause del ferimento. Chiamati immediatamente i soccorsi, la ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 gennaio 2022) Un 44enne è stato arrestato ieri sera dagli agentisquadra mobile esquadra volante per l’omicidiomadrecompagna a. L’uomo è indagato per le gravissime lesioni che, nella tarda serata di ieri, hanno portato alla mortedonna con il conseguente aggravamentosua posizione. Come ricostruito dalla polizia, i fatti si sono svolti all’interno di un appartamento in periferia: nel pomeriggio di ieri lavittima, rientrando a casa, ha trovato la madre agonizzante e con chiari segni di lesioni da trauma. Nell’abitazione aveva inoltre trovato ilche non aveva saputo riferire, in quella circostanza, le cause del ferimento. Chiamati immediatamente i soccorsi, la ...

Advertising

Adnkronos : #Latina, picchia a morte la madre della compagna: arrestato. #notizie - lifestyleblogit : Latina, picchiata dal compagno della figlia: muore in ospedale - - telodogratis : Latina, picchiata dal compagno della figlia: muore in ospedale - infoitinterno : Omicidio a Latina, picchiata dal genero muore in ospedale. Arrestato 44enne - infoitinterno : Latina, picchiata dal genero: donna muore poco dopo il ricovero in ospedale -