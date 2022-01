La situazione dei rifiuti a Roma è diventata surreale (Di sabato 15 gennaio 2022) Più passa il tempo e più per descrivere la situazione di rifiuti a Roma l’aggettivo giusto è traslitterato da puzzolente a surreale. Alcuni giorni fa Roberto Gualtieri ha esultato: “Il piano straordinario è terminato, la raccolta dei rifiuti è ulteriormente migliorata”. Il sindaco ha comunque ammesso che“c’è ancora molto da fare”. Ma poche ore dopo a dargli man forte ci ha pensato il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “Sui rifiuti il sindaco e l’amministrazione hanno fatto un gran lavoro”. E qui la questione assume contorni fantascientifici. Da universo parallelo. Letteralmente. Eh sì, perché le soluzioni trovate fino a questo momento dall’attuale amministrazione sono quasi completamente sovrapponibili a quelle pensate da quella guidata da Virginia Raggi: i ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 gennaio 2022) Più passa il tempo e più per descrivere ladil’aggettivo giusto è traslitterato da puzzolente a. Alcuni giorni fa Roberto Gualtieri ha esultato: “Il piano straordinario è terminato, la raccolta deiè ulteriormente migliorata”. Il sindaco ha comunque ammesso che“c’è ancora molto da fare”. Ma poche ore dopo a dargli man forte ci ha pensato il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “Suiil sindaco e l’amministrazione hanno fatto un gran lavoro”. E qui la questione assume contorni fantascientifici. Da universo parallelo. Letteralmente. Eh sì, perché le soluzioni trovate fino a questo momento dall’attuale amministrazione sono quasi completamente sovrapponibili a quelle pensate da quella guidata da Virginia Raggi: i ...

