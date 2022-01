Juventus, Max Allegri a quota 300 panchine in bianconero (Di sabato 15 gennaio 2022) Dal 2014 ad oggi, con due stagioni di pausa, tra il 2019 e il 2021, con Sarri – prima – e Pirlo – dopo – a tentare di continuare il ciclo. Dopo cinque stagioni piene con la Juventus, Max Allegri raggiunge 300 panchine bianconere, pronto a tagliare altri traguardi, fatti di trofei, record e imprese. Anche se il sesto anno non sembra andare per il meglio, il tecnico livornese ha sicuramente lasciato un’impronta concreta (e indelebile), portando la compagine piemontese a vincere e ad imporsi, ancora una volta, in Italia. Allegri alla Juventus: 300 panchine Nonostante lo scetticismo iniziale, Allegri si è poco a poco guadagnato la fiducia dei tifosi (gran parte) più esigenti, grazie al suo cinismo e al suo essere schietto e sincero, anche ai microfoni. Dalla sua idea di ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 15 gennaio 2022) Dal 2014 ad oggi, con due stagioni di pausa, tra il 2019 e il 2021, con Sarri – prima – e Pirlo – dopo – a tentare di continuare il ciclo. Dopo cinque stagioni piene con la, Maxraggiunge 300bianconere, pronto a tagliare altri traguardi, fatti di trofei, record e imprese. Anche se il sesto anno non sembra andare per il meglio, il tecnico livornese ha sicuramente lasciato un’impronta concreta (e indelebile), portando la compagine piemontese a vincere e ad imporsi, ancora una volta, in Italia.alla: 300Nonostante lo scetticismo iniziale,si è poco a poco guadagnato la fiducia dei tifosi (gran parte) più esigenti, grazie al suo cinismo e al suo essere schietto e sincero, anche ai microfoni. Dalla sua idea di ...

Advertising

luca_fly1 : RT @Juventina962: 300 partite con la Juventus ???? Ti si vuole bene Max ?? - Juventina962 : 300 partite con la Juventus ???? Ti si vuole bene Max ?? - max_blue : RT @mirkonicolino: Vittoria numero 208 per #Allegri in 300 panchine con la #Juventus. Tre punti vitali per credere ancora alla qualificazio… - max_blue : RT @OptaPaolo: 300 - Massimiliano #Allegri ha collezionato oggi la sua 300^ gara alla guida della #Juventus: questa è la vittoria numero 20… - nicolamori_ : Guardiola sugli spalti dello Juventus Stadium a prende appunti sul calcio di Max. #JuveUdinese #Juventus -