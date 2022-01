Juve-Udinese 2-0 | Allegri insegue quarto posto

(Di sabato 15 gennaio 2022) Lantus batte l’2-0 nell’anticipo serale della 22esima giornata della Serie A e continua a inseguire il. I torinesi si impongono con i gol di Dybala e McKennie. La formazione disale a 41 punti agganciando all’Atalanta, che però ha 2 gare in meno rispetto ai torinesi. Contro l’fortemente rimaneggiata a causa dei casi covid in rosa, lainanella l’ottavo risultato utile consecutivo. All’Allianz Stadium i padroni di casa non offrono una prestazione particolarmente brillante. A sbloccare il risultato provvede Dybala che al 19? dialoga con Kean e batte Padelli dal cuore dell’area di rigore: 1-0. L’argentino non esulta e ‘festeggia’ il gol con uno sguardo glaciale verso la tribuna, ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Cioffi: "Soppy tirato per i capelli, ma oggi ci è mancato coraggio". Le dichiarazioni del tecnico dell'Gabriele Cioffi, tecnico dell', ha parlato a Sky Sport dopo la partita con la Juventus. PRESTAZIONE - "È mancato che il primo tempo siamo andati di riflesso, più che agire abbiamo reagito. ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Dybala, bordata anche contro Allegri: "Brutto gioco, abbiamo paura". Così l'argentino dopoNon solo la questione rinnovo, anche il gioco dellanel mirino di Paulo Dybala dopo l'. Le sue parole a Sky Sport. PARTITA ...L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN dopo la vittoria della squadra contro l'Udinese per 2-0. Il tecnico bianconero non contento ...Gabriele Cioffi parla al termine della gara con la Juventus. Considerazioni oneste quelle del tecnico fruliano, che comunque sta portando avanti un lavoro non facile in mezzo a tutti i problemi legati ...