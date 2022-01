Il Genoa esonera Andriy Shevchenko (Di sabato 15 gennaio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Andriy Shevchenko non è più l'allenatore del Genoa. A renderlo noto è lo stesso club rossoblù attraverso un comunicato nel quale la società “ringrazia l'allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi”. “La guida tecnica della Prima Squadra – prosegue la nota – sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita”. Si tratta del sesto cambio in panchina in serie A: i primi due esoneri si sono registrati dopo appena tre giornate con Cagliari e Verona che decidono di sostituire Leonardo Semplici ed Eusebio Di Francesco con Walter Mazzarri e Igor Tudor. Il terzo cambio in panchina arriva dopo l'ottava giornata con Stefano Colantuono che sostituisce Fabrizio Castori alla guida della Salernitana. L'anticipo del 12esimo turno e i 9 punti raccolti fino a quel ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) GENOVA (ITALPRESS) –non è più l'allenatore del. A renderlo noto è lo stesso club rossoblù attraverso un comunicato nel quale la società “ringrazia l'allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi”. “La guida tecnica della Prima Squadra – prosegue la nota – sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita”. Si tratta del sesto cambio in panchina in serie A: i primi due esoneri si sono registrati dopo appena tre giornate con Cagliari e Verona che decidono di sostituire Leonardo Semplici ed Eusebio Di Francesco con Walter Mazzarri e Igor Tudor. Il terzo cambio in panchina arriva dopo l'ottava giornata con Stefano Colantuono che sostituisce Fabrizio Castori alla guida della Salernitana. L'anticipo del 12esimo turno e i 9 punti raccolti fino a quel ...

