Genoa | ufficiale l' esonero di Shevchenko Al suo posto in arrivo Labbadia

Advertising

AntoVitiello : Ieri sera, durante la gara con il Genoa, Fikayo #Tomori ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio… - sportmediaset : Genoa, ufficiale: esonerato #Shevchenko - SkySport : Genoa, ufficiale l'esonero di Shevchenko: squadra a Konko, obiettivo Labbadia #SkySport #SerieA #SkySerieA #Genoa… - calciomercatogp : UFFICIALE il Genoa ha esonerato Shevchenko! Al suo posto, temporaneamente, Konko. #shevchenko #genoa… - infoitsport : Genoa, ufficiale: Shevchenko è stato esonerato -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa ufficiale

"IlCfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall'incarico. Il Club ringrazia l'allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi". Per la ...Genova. Tanto tuonò che piovve. Risulta essere questa la maniera maggiormente esaustiva per poter descrivere la situazione in casa, club che, pochi minuti fa, come un fulmine a ciel sereno, ha annunciato l'esonero di Andriy Shevchenko.Genova, 15 gennaio 2022 - L'avventura di Andriy Shevchenko al Genoa è già terminata. La notizia dell'esonero dell'ucraino era nell'aria e l'ufficialità è arrivata in giornata, con una breve nota con l ...Il Genoa, con uno scarno comunicato stampa apparso sul proprio sito ufficiale ha annunciato di aver sollevato dall'incarico il tecnico Andriy Shevchenko, che aveva sostituito Davide Ballardini, esoner ...