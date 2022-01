Europei pattinaggio di figura | Grassl scrive la storia | è argento con record

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 15 gennaio 2022) Aglidi Tallinn, in Estonia, Danielriladeldiazzurro. Il talento 19enne delle Fiamme Oro, nella terza delle quattro giornate di gara della rassegna continentale, recupera tre posizioni rispetto alla quinta piazza del programma corto e conquista una storica medaglia d’per l’Italia con il nuovotricolore portato addirittura a quota 274.48 punti. (foto@FiammeOro) Per il meranese, allievo di Lorenzo Magri, si tratta del primo podio in carriera aglidopo il quarto posto del 2020. Per il movimento tricolore, invece, l’disupera addirittura lo splendido bronzo conquistato nel 2019 da Matteo Rizzo: come Daniel soltanto ...