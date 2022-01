Damiano dei Maneskin e Giorgia in crisi e lei sui social dice: “Mi prendo …” (Di sabato 15 gennaio 2022) Damiano David lo conosciamo tutti per essere il leader dei Maneskin, il gruppo musicale rivelazione dello scorso anno dopo aver vinto il Festival di Sanremo ed anche l’Eurovision Song Contest. Qualche settimana fa sembra che il cantante sia stato al centro del gossip per una presunta relazione con Belen Rodriguez, che ovviamente è stata smentita da entrambi. In realtà Damiano è fidanzato con una giovanissima ragazza di nome Giorgia Soleri. Ma i due stanno ancora insieme? Damiano David fidanzato con Giorgia Soleri I due pare che siano fidanzati da un pò di tempo, ma erano riusciti a tenere segreta la loro relazione che invece adesso è di dominio pubblico. I due adesso non si nascondono più e sembra che siano davvero tanto innamorati l’uno dell’altro. In queste ore, però, sarebbe stata ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 gennaio 2022)David lo conosciamo tutti per essere il leader dei, il gruppo musicale rivelazione dello scorso anno dopo aver vinto il Festival di Sanremo ed anche l’Eurovision Song Contest. Qualche settimana fa sembra che il cantante sia stato al centro del gossip per una presunta relazione con Belen Rodriguez, che ovviamente è stata smentita da entrambi. In realtàè fidanzato con una giovanissima ragazza di nomeSoleri. Ma i due stanno ancora insieme?David fidanzato conSoleri I due pare che siano fidanzati da un pò di tempo, ma erano riusciti a tenere segreta la loro relazione che invece adesso è di dominio pubblico. I due adesso non si nascondono più e sembra che siano davvero tanto innamorati l’uno dell’altro. In queste ore, però, sarebbe stata ...

Advertising

VanityFairIt : Tanti auguri a Damiano David, esplosivo cantante dei Maneskin. E a tutti i #Capricorno nati oggi. Come andrà la vos… - Gazzetta_it : Roma, pure Damiano dei Maneskin arrabbiato con l'arbitro: 'In promozione!' - infoitcultura : Damiano dei Maneskin in crisi con Giorgia Soleri? Lo sfogo: «Non sono un giocattolo» - infoitcultura : Damiano dei Maneskin furibondo, situazione inaccettabile: “Mi sono davvero stancato” - damiano_diana : RT @jacopo_iacoboni: Forse è opportuno ricordare che David Sassoli, uomo perbene, fu candidato in politica da Dario Franceschini, uno dei p… -