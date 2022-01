Covid-19 Italia | 15 gennaio | 308 morti e 72 019 contagi in più in 24 ore | tasso positività al 14 | 8%

(Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, 2 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 141. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.370, ovvero 351 in piu' rispetto a ieri L'articolo proviene da Firenze Post.

Sono 1.217.830 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in. Ieri erano stati 1.132.309. Il bollettino del giorno sul, scende anche il tasso di ...