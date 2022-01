Calciomercato, le trattative: duello Juventus-Fiorentina per l’attacco. Samp e Toro a caccia del colpo grosso a centrocampo (Di sabato 15 gennaio 2022) La prima parte di Calciomercato non ha regalato grossi sussulti per le squadre del campionato di Serie A, non sono da escludere colpi interessanti prima del gong. La Juventus continua la ricerca a un attaccante, circola anche il nome di Maxi Gomez del Valencia. Nel corso della carriera il calciatore ha indossato anche le maglie di Defensor Sporting e Celta Vigo. Si tratta di un calciatore forte fisicamente e bravo nel gioco aereo. E’ una soluzione valida anche per la Fiorentina, come sostituto di Vlahovic. Il Genoa ha trovato l’accordo per Miranchuk dell’Atalanta, l’ok di Gasperini è atteso nei prossimi giorni. Il Manchester United guarda con attenzione in casa Napoli, l’obiettivo è il centrocampista Fabian Ruiz. La Sampdoria tenta il colpo per il centrocampo, contatti con Sensi ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 gennaio 2022) La prima parte dinon ha regalato grossi sussulti per le squadre del campionato di Serie A, non sono da escludere colpi interessanti prima del gong. Lacontinua la ricerca a un attaccante, circola anche il nome di Maxi Gomez del Valencia. Nel corso della carriera il calciatore ha indossato anche le maglie di Defensor Sporting e Celta Vigo. Si tratta di un calciatore forte fisicamente e bravo nel gioco aereo. E’ una soluzione valida anche per la, come sostituto di Vlahovic. Il Genoa ha trovato l’accordo per Miranchuk dell’Atalanta, l’ok di Gasperini è atteso nei prossimi giorni. Il Manchester United guarda con attenzione in casa Napoli, l’obiettivo è il centrocampista Fabian Ruiz. Ladoria tenta ilper il, contatti con Sensi ...

