Boscoreale, cocaina nascosta in contenitori per farmaci: arrestato un 57enne (Di sabato 15 gennaio 2022) Cronaca di Napoli: i Carabinieri di Boscoreale hanno arrestato un 57enne trovato in possesso di 26 dosi di cocaina nascoste all'interno di contenitori per farmaci. I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 57enne del posto già noto alle ffoo. Durante una perquisizione domiciliare è stato

