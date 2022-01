Bimba precipitata | patrigno sconvolto | legale ' non si dà pace'

(Di sabato 15 gennaio 2022) "Non si dà" Azhar Mohssine, il marocchino di 32 anni fermato per la morte della piccola Fatima, ladi tre annidal quarto piano di un palazzo del centro di Torino e morta per le ...

Advertising

ABosurgi : RT @quotidianopiem: Torino, bimba morta precipitata dal balcone: fermato il compagno della madre - EugenioBerto70 : Bimba precipitata a Torino, fermato compagno madre - CAGLIARILIVEAPP : Fatima, la bimba di 3 anni precipitata dalla ringhiera del quarto piano, non ce l'ha fatta. - quotidianopiem : Torino, bimba morta precipitata dal balcone: fermato il compagno della madre - voceirriverente : Perché quando si leggono queste notizie appaiono sempre dei cognomi esotici? -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba precipitata

"Non si dà pace" Azhar Mohssine, il marocchino di 32 anni fermato per la morte della piccola Fatima, ladi tre annidal quarto piano di un palazzo del centro di Torino e morta per le gravi ferite riportate. A riferirlo è il suo legale, Alessandro Sena, che ha incontrato il suo ...La, che ha indosso solo un pigiamino viola, respira ancora, ma le sue condizioni sono disperate. Èdal ballatoio del quarto piano ed è atterrata sul selciato dopo un terribile volo ...Svolta nelle indagini per la morte della bambina di tre anni che, a Torino, è precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano. E' ...È tornata a parlare sui social Marcia Boscardin, la famosa presentatrice tv brasiliana e madre di Valentina Boscardin, la modella 18enne morta per complicanze da Covid-19: “Dio sa tutto, vivrà per se ...