Arisa | “Vorrei diventare una piccola Pausini”

(Di sabato 15 gennaio 2022) La cantante sogna il successo internazionale e di partecipare all’Eurovision.vorrebbe seguire le orme di Laura, cantante nata a Sanremo e diventata famosa in tutto il mondo grazie ai suoi successi. A rivelarlo è stata l’artista lucana durante l’intervista a Verissimo, in onda sabato 15 gennaio. Al talk show,ha parlato anche

Ultime Notizie dalla rete : Arisa Vorrei

E aggiunge: 'diventare una piccola Pausini, senza pretese". A Verissimoparla anche di Amici di Maria De Filippi. Di recente è tornata ospite nella scuola, dopo aver ricoperto il ruolo ...Eppure a distanza di tempo perAmici resta un luogo importante nel quale spera di tornare. Lo ha già fatto domenica scorsa, in qualità di ospite ad Amici 21 , e chissà che le porte del talent ...La conduttrice ha parlato con Arisa un po’ di tutti i suoi ultimi avvenimenti in carriera, musicali e non. Arisa è reduce dalla vittoria di Ballando con le Stelle ma nei suoi sogni c’è altro: l’Eurovi ...'Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti. Al talk show, Arisa ha parlato anche della delusione per essere stata scartata dai big di ...