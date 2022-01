Amadeus: “Ibrahimovic a Sanremo? Non lo so. Sono piacevolmente sorpreso dall’Inter” (Di sabato 15 gennaio 2022) Il conduttore del Festival di Sanremo 2022, Amadeus, grande tifoso dell’Inter, ha parlato toccato diversi argomenti nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport: “Ibra di nuovo all’Ariston? Non lo so. Noi ci sentiamo, ci scriviamo solo dopo le gare delle nostre squadre e non parliamo di altro. Sono piacevolmente sorpreso dall’Inter. Quando Sono andati via Conte, Hakimi e Lukaku ho pensato che ci saremmo sgonfiati e invece siamo diventati una squadra. Anzi, ancora di più”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Il conduttore del Festival di2022,, grande tifoso dell’Inter, ha parlato toccato diversi argomenti nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport: “Ibra di nuovo all’Ariston? Non lo so. Noi ci sentiamo, ci scriviamo solo dopo le gare delle nostre squadre e non parliamo di altro.. Quandoandati via Conte, Hakimi e Lukaku ho pensato che ci saremmo sgonfiati e invece siamo diventati una squadra. Anzi, ancora di più”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Amadeus: '#Ibrahimovic a #Sanremo2022 ? Non lo so. Sono piacevolmente sorpreso dall'#Inter' - Bertolca10 : L'anno scorso Ibrahimovic, ma quest'anno #Amadeus avrebbe convinto Checco #Zalone ad essere ospite per una serata del Festival. #Sanremo2022 -