AEW: Prima difesa titolata per i Jurassic Express, il Dark Order ci prova ma deve cedere (Di sabato 15 gennaio 2022) Main event dedicato ai titoli di coppia ieri sera a Rampage. I nuovi campioni, i Jurassic Express, avevano raccolto a Dynamite la sfida del Dark Order e così hanno concesso il match. Nonostante una buonissima prova da parte di John Silver e Alex Reynolds, i campioni in carica si sono confermati tali, consentendo così la conferma del loro regno iniziato una settimana fa. La fase finale del match #AndStill ! Your #AEW World Tag Team Champions! @boy myth legend & @luchasaurus!What an incredible #AEWRampage tonight! pic.twitter.com/lQ7PBUXreP— All Elite Wrestling (@AEW) January 15, 2022 Leggi su zonawrestling (Di sabato 15 gennaio 2022) Main event dedicato ai titoli di coppia ieri sera a Rampage. I nuovi campioni, i, avevano raccolto a Dynamite la sfida dele così hanno concesso il match. Nonostante una buonissimada parte di John Silver e Alex Reynolds, i campioni in carica si sono confermati tali, consentendo così la conferma del loro regno iniziato una settimana fa. La fase finale del match #AndStill ! Your #AEW World Tag Team Champions! @boy myth legend & @luchasaurus!What an incredible #AEWRampage tonight! pic.twitter.com/lQ7PBUXreP— All Elite Wrestling (@AEW) January 15, 2022

