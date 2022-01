Aeroporto, entro il 2023 parzialmente operativo: i lavori procedono spediti (Di sabato 15 gennaio 2022) di Erika Noschese Incrementare l’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di infiltrazione delle organizzazioni criminali nei lavori di potenziamento dell’Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi, per il quale sono stati stanziati, per il periodo 2021/2025, investimenti complessivi per circa 134 milioni di euro. È questo l’obiettivo del “Protocollo d’Intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di potenziamento dell’Aeroporto di Salerno “Costa d’Amalfi”. All’incontro hanno partecipato, nel rispetto delle misure anti-Covid, i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il prefetto di Salerno Francesco Russo e l’amministratore delegato della Gesac Spa Roberto Barbieri. Il protocollo – che irrobustisce l’attività di monitoraggio delle ditte aggiudicatarie dei ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 15 gennaio 2022) di Erika Noschese Incrementare l’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di infiltrazione delle organizzazioni criminali neidi potenziamento dell’di Salerno – Costa d’Amalfi, per il quale sono stati stanziati, per il periodo 2021/2025, investimenti complessivi per circa 134 milioni di euro. È questo l’obiettivo del “Protocollo d’Intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata neidi potenziamento dell’di Salerno “Costa d’Amalfi”. All’incontro hanno partecipato, nel rispetto delle misure anti-Covid, i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il prefetto di Salerno Francesco Russo e l’amministratore delegato della Gesac Spa Roberto Barbieri. Il protocollo – che irrobustisce l’attività di monitoraggio delle ditte aggiudicatarie dei ...

