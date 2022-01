Uomini e Donne, racconto choc dopo il tumore: “È devastante” (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ex volto noto di Uomini e Donne aveva annunciato di avere il tumore, adesso con un’intervista al Magazine ha raccontato come va Un racconto straziante quello dell’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne che qualche tempo fa ha raccontato del male che stava affrontando e che, ad oggi, sta ancora combattendo con le L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ex volto noto diaveva annunciato di avere il, adesso con un’intervista al Magazine ha raccontato come va Unstraziante quello dell’ex dama del Trono Over diche qualche tempo fa ha raccontato del male che stava affrontando e che, ad oggi, sta ancora combattendo con le L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

pietroraffa : La questione #mascherinerosa è veramente ridicola. Ma quindi le donne non dovrebbero indossare la divisa blu perché… - AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - lilaacskyy : RT @pietroraffa: La questione #mascherinerosa è veramente ridicola. Ma quindi le donne non dovrebbero indossare la divisa blu perché il blu… - AnNa85803862 : Ricordiamo che tipo una settimana fa Besciamella si strusciava su Soledad Meno uomini e donne dai #jeru -