Ultime Notizie Roma del 14-01-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 gennaio 2022)dailynews radiogiornale venerdì 14 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Italia verso l’arancione per le soglie dei ricoveri Calabria Piemonte passeranno forse già lunedì oltre 10 regioni sono a rischio la penisola invece tutta rossa scuro il colore del massimo rischio Ma nella mappa giornata le regioni chiedono di semplificare la vita e che è positiva al covid Ema e vaccinato e non ha problemi di salute non considerare gli esiti traumatici come Casi Ma l’Istituto superiore frena la sorveglianza deve includere tutti positivi nel bollettino quotidiano 18 184615 nuovi contagi 316 vittime crescono i ricoveri ordinari stabili quelli in terapia intensiva Francesco Gaetano Caltagirone e si è dimesso dal CDA di Generali con una dura nota in conferma che la sua persona sarebbe palesemente osteggiata impedita dal Dare il proprio contributo critico ad assicurare un ...