Toyota Yaris GRMN - La "bomba" giap è ancora più cattiva (Di venerdì 14 gennaio 2022) Se la GR Yaris, con i suoi 261 cavalli abbinati a un peso piuma e un listino sotto i 40 mila euro, è un entusiasmante concentrato di sportività alla portata di molti, questa sua emanazione più estrema sarà, invece, un frutto proibito ai più. Prevista in soli 500 esemplari, riservati al mercato giapponese, la nuova GRMN Yaris, svelata in anteprima al Tokyo Auto Salon, rappresenta un'evoluzione in chiave corsaiola della piccola bomba di Toyota: per di più realizza su espressa richiesta di Morizo, pseudonimo Akio Toyoda quando indossa la tuta racing. Firmata Gazoo Racing. L'iniziativa va oltre la classica serie limitata e punta a fornire ai clienti un mezzo facilmente adattabile per essere impiegato nel motorsport, grazie a un programma di sviluppo che ha fatto tesoro delle esperienze ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 14 gennaio 2022) Se la GR, con i suoi 261 cavalli abbinati a un peso piuma e un listino sotto i 40 mila euro, è un entusiasmante concentrato di sportività alla portata di molti, questa sua emanazione più estrema sarà, invece, un frutto proibito ai più. Prevista in soli 500 esemplari, riservati al mercatoponese, la nuova, svelata in anteprima al Tokyo Auto Salon, rappresenta un'evoluzione in chiave corsaiola della piccoladi: per di più realizza su espressa richiesta di Morizo, pseudonimo Akio Toyoda quando indossa la tuta racing. Firmata Gazoo Racing. L'iniziativa va oltre la classica serie limitata e punta a fornire ai clienti un mezzo facilmente adattabile per essere impiegato nel motorsport, grazie a un programma di sviluppo che ha fatto tesoro delle esperienze ...

Advertising

Damiano_Pagani : RT @quattroruote: #Toyota #Yaris #GRMN, la piccola 'bomba' giapponese è ancora più cattiva: leggi tutte le caratteristiche e guarda le foto… - quattroruote : #Toyota #Yaris #GRMN, la piccola 'bomba' giapponese è ancora più cattiva: leggi tutte le caratteristiche e guarda l… - motorionline : #WRC | Stanno filtrando le prime immagini della Toyota #GRYaris Rally1 in versione definitiva e con la livrea uffic… - automia_ricambi : KIT 2 Spazzole tergicristallo Anteriore- Toyota Yaris II / III DAL 2005 > - AndreaPagani_ : @Paoblog sì ma poi a quanto pare non se ne è più fatto nulla. Sul fronte produttivo non conviene, meglio una versio… -

Ultime Notizie dalla rete : Toyota Yaris Acquisto autoveicolo usato: attenzione ai veicoli inquinanti Stesso discorso per la Toyota Yaris Hybrid : un modello del 2012 parte dai 7.500 Per quanto riguarda i motori alimentati a GPL, segnaliamo il gioiellino di casa Fiat, la Punto . Umile ma prestante, ...

WRC | Le prime immagini della versione definitiva della Toyota GR Yaris Rally1 Spuntano le immagini della Toyota GR Yaris Rally1 ufficiale Ma a dire la verità qualcuno ha già mostrato al mondo come sarà la propria auto, come ad esempio Hyundai Motorsport . E se quest'ultima ha ...

Toyota Yaris Hybrid: l'offerta di gennaio 2022 sulla citycar giapponese La Gazzetta dello Sport Ecco la GR GT3 Concept, prossima arma di Toyota per le corse GT La Casa giapponese al Salone dell'Auto di Tokyo ha tolto i veli al prototipo di macchina che quest'anno verrà sviluppato per arrivare ad un prodotto da offrire ai team clienti che intendono correre ne ...

La "bomba" giap è ancora più cattiva Peso ridotto di 20 chili, appendici aerodinamiche e un irrigidimento generale del telaio sono gli ingredienti di una serie speciale orientata alla pista. Per ora, solo nel Sol Levante ...

Stesso discorso per laHybrid : un modello del 2012 parte dai 7.500 Per quanto riguarda i motori alimentati a GPL, segnaliamo il gioiellino di casa Fiat, la Punto . Umile ma prestante, ...Spuntano le immagini dellaGRRally1 ufficiale Ma a dire la verità qualcuno ha già mostrato al mondo come sarà la propria auto, come ad esempio Hyundai Motorsport . E se quest'ultima ha ...La Casa giapponese al Salone dell'Auto di Tokyo ha tolto i veli al prototipo di macchina che quest'anno verrà sviluppato per arrivare ad un prodotto da offrire ai team clienti che intendono correre ne ...Peso ridotto di 20 chili, appendici aerodinamiche e un irrigidimento generale del telaio sono gli ingredienti di una serie speciale orientata alla pista. Per ora, solo nel Sol Levante ...