Torino, morta la bimba di 3 anni precipitata dal balcone. I vicini: «Abbiamo sentito delle urla strazianti»

È morta la bambina di tre anni che ieri sera, a Torino, è precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano. Arrivata al pronto soccorso dell'ospedale infantile Regina...

