The Last of Us sarà puntuale: è ufficiale l’uscita del remake (Di venerdì 14 gennaio 2022) È ufficiale la serie tv The Last of Us uscirà puntuale come promesso. Gli amanti del celebre videogioco possono star tranquilli: rivedranno le avventure dei loro beniamini in televisione. La serie HBO si pensava potesse subire dei ritardi dovuti alla pandemia, come tante altre serie che si sono fermate, ma in questo caso lo show must go on. The Last of Us sarà rilasciata nel 2022. A dirlo è un tweet: HBO's #TheLastofUs will officially premiere in 2022. pic.twitter.com/v36ezhhkCJ — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) January 13, 2022 Di che cosa parla The Last of Us? The Last of Us ripercorrerà la trama dell’omonimo videogioco, in particolare il primo capitolo della saga. Il gioco racconta la vita in una ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 14 gennaio 2022) Èla serie tv Theof Us usciràcome promesso. Gli amanti del celebre videogioco possono star tranquilli: rivedranno le avventure dei loro beniamini in televisione. La serie HBO si pensava potesse subire dei ritardi dovuti alla pandemia, come tante altre serie che si sono fermate, ma in questo caso lo show must go on. Theof Usrilasciata nel 2022. A dirlo è un tweet: HBO's #TheofUs will officially premiere in 2022. pic.twitter.com/v36ezhhkCJ — Theof Us Updates (@TheofUsNews) January 13, 2022 Di che cosa parla Theof Us? Theof Us ripercorrerà la trama dell’omonimo videogioco, in particolare il primo capitolo della saga. Il gioco racconta la vita in una ...

