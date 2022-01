Sicurezza stradale - Arriva la scatola nera incorporata nell'auto (Di sabato 15 gennaio 2022) L'Europa accelera sul fronte della Sicurezza stradale: dal 6 luglio 2022, infatti, tutte le auto di nuova omologazione dovranno essere obbligatoriamente dotate di nuovi sistemi di Sicurezza. Tra questi troviamo il "Registratore di dati di evento" - una sorta di scatola nera che registra l'attività della vettura negli istanti immediatamente precedenti e successivi a un incidente - l'Adattamento intelligente della velocità e l'Interfaccia alcolock, il dispositivo che impedisce l'avviamento del motore se il guidatore ha bevuto alcolici. In realtà, la norma elenca anche altri dispositivi, che però sono già presenti su gran parte delle auto di ultima generazione come l'avviso di stanchezza del conducente, l'avviso di distrazione, il monitoraggio della ... Leggi su quattroruote (Di sabato 15 gennaio 2022) L'Europa accelera sul fronte della: dal 6 luglio 2022, infatti, tutte ledi nuova omologazione dovranno essere obbligatoriamente dotate di nuovi sistemi di. Tra questi troviamo il "Registratore di dati di evento" - una sorta diche registra l'attività della vettura negli istanti immediatamente precedenti e successivi a un incidente - l'Adattamento intelligente della velocità e l'Interfaccia alcolock, il dispositivo che impedisce l'avviamento del motore se il guidatore ha bevuto alcolici. In realtà, la norma elenca anche altri dispositivi, che però sono già presenti su gran parte delledi ultima gezione come l'avviso di stanchezza del conducente, l'avviso di distrazione, il monitoraggio della ...

