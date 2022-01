Salernitana, rivoluzione dirigenza: arriva Sabatini, out Fabiani e Bianchi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Aria di rivoluzione per la Salernitana, con Walter Sabatini a rappresentare il nuovo volto della dirigenza campana. La società in questione ha risolto il proprio legame con Angelo Fabiani e Alberto Bianchi, rispettivamente direttore generale e figura professionale in ambito dirigenziale. Di seguito le parole dei campani: “Ringraziandoli per il lavoro svolto in questi anni, la società augura loro le migliori soddisfazioni professionali“. L’esperto di mercato Sabatini, con esperienza rilevanti a Roma (giallorossa) e Milano (nerazzurra), proverà a dare una svolta all’assetto gerarchico dei campani; questo partendo proprio dalla rosa. Si aspettano dunque novità per quanto riguarda eventuali nuovi arrivi a Salerno, con il club ultimo in classifica che proverà a ripartire ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Aria diper la, con Waltera rappresentare il nuovo volto dellacampana. La società in questione ha risolto il proprio legame con Angeloe Alberto, rispettivamente direttore generale e figura professionale in ambito dirigenziale. Di seguito le parole dei campani: “Ringraziandoli per il lavoro svolto in questi anni, la società augura loro le migliori soddisfazioni professionali“. L’esperto di mercato, con esperienza rilevanti a Roma (giallorossa) e Milano (nerazzurra), proverà a dare una svolta all’assetto gerarchico dei campani; questo partendo proprio dalla rosa. Si aspettano dunque novità per quanto riguarda eventuali nuovi arrivi a Salerno, con il club ultimo in classifica che proverà a ripartire ...

