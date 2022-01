PS5: Mark Cerny deposita un brevetto per la retrocompatibilità (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il lead architect di PS5, Mark Cerny, ha depositato un nuovo brevetto legato alla retrocompatibilità della console: possibili novità in arrivo? Se c’è un settore in cui Xbox ha superato in scioltezza il mondo PlayStation, è sicuramente per quanto riguarda la retrocompatibilità software, con le console Microsoft che sono in grado di permettere la fruizione di quasi la totalità di titoli usciti sui vari hardware della casa di Redmond. La situazione, però, stando ad un post di Shaun McIlroy, potrebbe cambiare molto presto, dato che il lead architect di PS5, Mark Cerny, ha da poco depositato un nuovo ed interessante brevetto, proprio legato alla funzionalità in questione. PS5 e retrocompatibilità: ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il lead architect di PS5,, hato un nuovolegato alladella console: possibili novità in arrivo? Se c’è un settore in cui Xbox ha superato in scioltezza il mondo PlayStation, è sicuramente per quanto riguarda lasoftware, con le console Microsoft che sono in grado di permettere la fruizione di quasi la totalità di titoli usciti sui vari hardware della casa di Redmond. La situazione, però, stando ad un post di Shaun McIlroy, potrebbe cambiare molto presto, dato che il lead architect di PS5,, ha da pocoto un nuovo ed interessante, proprio legato alla funzionalità in questione. PS5 e: ...

tuttoteKit : #PS5: Mark Cerny deposita un brevetto per la retrocompatibilità #MarkCerny #tuttotek - infoitscienza : PS5: Mark Cerny ha registrato un nuovo brevetto per la retrocompatibilità - infoitscienza : PS5 retrocompatibilità con giochi PS1, PS2 e PS3 in arrivo? Nuovo brevetto registrato da Mark Cerny - GameXperienceIT : PS5 e la retrocompatibilità: Mark Cerny registra un nuovo brevetto - Asgard_Hydra : PS5: Mark Cerny ha registrato un nuovo brevetto per la retrocompatibilità - -