“Niente tasse per i miliardari”: l’assurda proposta del patron di Tesla. In cosa consisterebbe? (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’eccentrico miliardario ha lanciato una campagna estremamente provocatoria su Youtube sulle ragioni per le quali i miliardari non dovrebbero pagare le tasse dopo la stangata che ha ricevuto negli States Continua a far discutere e a provocare Elon Musk, l’eccentrico miliardario originario del sudafrica naturalizzato statunitense. Il patron di Tesla ha alimentato recentemente un dibattito circa la legittimità dell’alta tassazione a cui sono sottoposti i miliardari. Musk dovrà versare 11 miliardi di dollari, la cifra più alta nella storia che è stata versata al Fisco negli States. LEGGI ANCHE => L’annuncio a sorpresa di Elon Musk, dopo tre anni e un figlio “Per chi se lo chiede, pagherò oltre 11 miliardi di dollari in tasse ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’eccentricoo ha lanciato una campagna estremamente provocatoria su Youtube sulle ragioni per le quali inon dovrebbero pagare ledopo la stangata che ha ricevuto negli States Continua a far discutere e a provocare Elon Musk, l’eccentricoo originario del sudafrica naturalizzato statunitense. Ildiha alimentato recentemente un dibattito circa la legittimità dell’alta tassazione a cui sono sottoposti i. Musk dovrà versare 11 miliardi di dollari, la cifra più alta nella storia che è stata versata al Fisco negli States. LEGGI ANCHE => L’annuncio a sorpresa di Elon Musk, dopo tre anni e un figlio “Per chi se lo chiede, pagherò oltre 11 miliardi di dollari in...

Advertising

PersilQ : @Hibbing59 Temo che questa sara' la strada; o SGP o niente. Vedremo come andra' a finire. Quanto alle tasse, se si… - Nadia_hopppe1 : RT @t_tonii: @Aramcheck76 e da gennaio niente bonus figli e niente detrazione 100 euri dalle tasse. insomma -130 a lavoratore. in compenso… - LuigiGiliberti2 : Se hai solo spese in aumento e tasse, ma non si muove niente e non riesci ad incassare, vai incontro a qualche prob… - gcollinassi : @redigirgenti1 @maxdantoni nella mia regione il 55% del bilancio va in sanità, e sono tutte nostre tasse, non c’è n… - Alberto_zz0 : @maxdantoni Se si cura la gente in base a criteri di merito, un no VAX che ha pagato le tasse per la sanità viene s… -