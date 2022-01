Masterchef 11, è la serata di Lia. Fuori Andrea e Nicholas (Di venerdì 14 gennaio 2022) Torna in Masterchef una delle prove più amate, la Mistery dedicata alle origini degli aspiranti chef, quella in cui si cucinano i piatti di casa. Questa volta la dedica è alla cucina povera, quella fatta di patate, cipolle e pane, con tutti gli avanzi possibili e immaginabili a disposizione. L’ha vinta Tracy che si è molto commossa a pensare alla sua famiglia, a quando è arrivata in Italia. A sorpresa invece ha vinto Lia l’Invention Test che ha anche decretato la prima uscita di scena della serata, quella del maitre Andrea. Ha rischiato molto anche Mery. Lia, tanto determinata, vince pure l’esterna in Trentino, val di Sole, in modo schiacciante (23 voti su 24). Al centro della prova il fieno, da usare come ingrediente o metodo di cottura. Lia ha giocato d’astuzia, ha cercato di mettere in tutti modi in difficoltà Mery togliendole ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Torna inuna delle prove più amate, la Mistery dedicata alle origini degli aspiranti chef, quella in cui si cucinano i piatti di casa. Questa volta la dedica è alla cucina povera, quella fatta di patate, cipolle e pane, con tutti gli avanzi possibili e immaginabili a disposizione. L’ha vinta Tracy che si è molto commossa a pensare alla sua famiglia, a quando è arrivata in Italia. A sorpresa invece ha vinto Lia l’Invention Test che ha anche decretato la prima uscita di scena della, quella del maitre. Ha rischiato molto anche Mery. Lia, tanto determinata, vince pure l’esterna in Trentino, val di Sole, in modo schiacciante (23 voti su 24). Al centro della prova il fieno, da usare come ingrediente o metodo di cottura. Lia ha giocato d’astuzia, ha cercato di mettere in tutti modi in difficoltà Mery togliendole ...

