Mascherine Ffp2 rosa per la Polizia | il sindacato | “Indecorose Nessun pregiudizio | l’uso della divisa è soggetto a regole”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Una grande fornitura dista avvenendo in “numerose questure, tra le quali Pavia, Varese, Ferrara, Siracusa e Venezia“. Sono di colore. Al riguardo, ilSap in una lettera inviata al capochiede “un immediato intervento volto ad assicurare che i colleghi prestino servizio condi colore diverso” dal, che “risulta eccentrico rispetto all’uniforme e rischia di pregiudicare l’immagine dell’Istituzione”. “Non si conoscono”, scrive il segretario del Sap Stefano Paoloni, “le ragioni sottese all’acquisto didi un colore che dovrebbe apparire ‘prima facie’ non consono alla nostra Amministrazione”. La rilevanza “delle funzioni svolte dalladi Stato – ...

Advertising

fattoquotidiano : Le mascherine in classe erano state garantite per le materne. Il commissario Figliuolo le ha ordinate tre giorni fa… - SkyTG24 : Mascherine Ffp2 rosa alla Polizia, il sindacato insorge: “Indecorose” - borghi_claudio : Cosa mi tocca vedere. Persino STRISCIA LA NOTIZIA si è accorta dell'impresa del giorno di speranza e locatelli, ovv… - CTaschetta : RT @ilpost: Un sindacato di polizia contro il colore rosa delle mascherine - telodogratis : Mascherine FFP2 rosa alla polizia, scoppia la polemica: “Sono indecorose” -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine Ffp2

obbligatorie a scuola? Si, se solo ci fossero. Il governo ha deciso di introdurre quest'obbligo per tutelare bambini, docenti e personale scolastico in un ambiente ad alto rischio ......importante ricordarsi di mettere prima la, sovrapponendole sopra la mascherina chirurgica che in questo modo la proteggerà dalla polvere e dallo sporco. Come conservare al meglio le...«Il problema non nasce da un pregiudizio sul colore, ma dal fatto che l’uso dell’uniforme è regolamentato» spiegano dal sindacato Sap che ha sollevato la questione. Non sarebbero andati bene anche alt ...La misura è stata emessa dal gip del tribunale di Reggio Emilia su richiesta della Procura nell'ambito dell'operazione 'Perseverance' contro la 'ndrangheta ...