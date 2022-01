LIVE Dakar 2022, ultima tappa in DIRETTA: Al-Attiyah e Sunderland trionfanti tra le auto e le moto (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33 auto – Henk Lategan (Toyota) regala un nuovo acuto a Toyota che chiude in vetta anche la classifica generale. Nasser Al-Attiyah (Toyota) può finalmente festeggiare dopo aver dominato per tutti i giorni previsti. 10.24 CAMION – Andrey Karginov mantiene il comando della competizione a metà tappa. Dmitry Sotnikov, secondo con 11 secondi di scarto, gestisce la situazione come da pronostico e si appresta per il secondo acuto consecutivo in questa manifestazione. 10.15 auto – Henk Lategan (Toyota) all’attacco! Il sudafricano prendere la leadership provvisoria, mentre il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) vince per la quarta volta in carriera la Dakar per la speciale classifica riservata alle ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33– Henk Lategan (Toyota) regala un nuovo acuto a Toyota che chiude in vetta anche la classifica generale. Nasser Al-(Toyota) può finalmente festeggiare dopo aver dominato per tutti i giorni previsti. 10.24 CAMION – Andrey Karginov mantiene il comando della competizione a metà. Dmitry Sotnikov, secondo con 11 secondi di scarto, gestisce la situazione come da pronostico e si appresta per il secondo acuto consecutivo in questa manifestazione. 10.15– Henk Lategan (Toyota) all’attacco! Il sudafricano prendere la leadership provvisoria, mentre il qatariota Nasser Al-(Toyota) vince per la quarta volta in carriera laper la speciale classifica riservata alle ...

Advertising

dakar : Stage 11 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Kamil Wisniewski ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - dakar : Stage 9 - ?? Quads ?? Pablo Copetti ?? Alexandre Giroud ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - Luca_Zunino : LIVE Dakar 2022, ultima tappa in diretta: auto, i primi piloti sono già arrivati al traguardo ma dovremo attendere… - zazoomblog : LIVE Dakar 2022 ultima tappa in DIRETTA: Sam Sunderland vincitore finale tra le moto. 32° Petrucci - #Dakar #ultima… -