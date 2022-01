Libero: Bonucci professionista antisportivo, ha perso la testa e la dignità. La Juve dovrebbe multarlo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Su Libero, Claudio Savelli commenta la ridicola e vergognosa multa di 10mila euro inflitta dal Giudice Sportivo a Leonardo Bonucci per quello che definisce un alterco in campo, al termine di Inter-Juventus, ma che è più giusto definire un’aggressione al segretario dell’Inter, Mozzillo. “Alterco, quindi, non è stato: semmai è stata un’aggressione. Ingiustificabile e inqualificabile in tribuna, in strada, pure nei peggiori bar di Caracas, figuriamoci in campo da un professionista peraltro (vice) capitano della Juve e della Nazionale italiana”. “Bonucci ha letteralmente perso la testa, oltre che la dignità e la Supercoppa“. Diecimila euro di multa certo non bastano, scrive Savelli. La Juve dovrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Su, Claudio Savelli commenta la ridicola e vergognosa multa di 10mila euro inflitta dal Giudice Sportivo a Leonardoper quello che definisce un alterco in campo, al termine di Inter-ntus, ma che è più giusto definire un’aggressione al segretario dell’Inter, Mozzillo. “Alterco, quindi, non è stato: semmai è stata un’aggressione. Ingiustificabile e inqualificabile in tribuna, in strada, pure nei peggiori bar di Caracas, figuriamoci in campo da unperaltro (vice) capitano dellae della Nazionale italiana”. “ha letteralmentela, oltre che lae la Supercoppa“. Diecimila euro di multa certo non bastano, scrive Savelli. La...

