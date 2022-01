Le canzoni di Sanremo 2022 (al primo ascolto) (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sono i giovani, i giovanissimi e c'è la vecchia guardia. Nei testi vince l'amore (poco o niente spazio alla pandemia). Il podio? Sarà una (bella) lotta Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sono i giovani, i giovanissimi e c'è la vecchia guardia. Nei testi vince l'amore (poco o niente spazio alla pandemia). Il podio? Sarà una (bella) lotta

Advertising

OndeFunky : Ci ho messo un po' perchè un ascolto non è sempre esaustivo, ma ecco le mie impressioni sulle 25 canzoni di… - SkyTG24 : Sanremo 2022: le nostre pagelle dopo i preascolti delle canzoni del Festival - RollingStoneita : Sanremo 2022, gli ascolti delle 25 canzoni in gara - infoitcultura : Tutte le canzoni di cui ci innamoreremo a Sanremo 2022 - infoitcultura : Sanremo 2022: abbiamo ascoltato le canzoni in anteprima -