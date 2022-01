In vendita i tre nuovi controller DualSense colorati per PS5 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lo scorso dicembre, per salutare il 2021, Sony ha annunciato l’arrivo nel 2022 di nuovi controller DualSense con nuove colorazioni per dare più varietà al catalogo e che i giocatori possono avere un DualSense con il loro colore preferito.Questi tre controller sono già disponibili da oggi nei negozi in Italia e nel resto del mondo al prezzo di € 74,99 e sono disponibili nei colori Starlight Blue, Nova Pink e Galactic Purple , quindi a partire da oggi possiamo scegliere tra sei diversi colori del controller DualSense se aggiungiamo il bianco del controller “base” e i modelli nelle colorazioni Midnight Black e Cosmic Red che sono stati rilasciati qualche mese fa.A questa raccolta di controller va aggiunta tra pochi giorni la collezione di ... Leggi su gamesandconsoles (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lo scorso dicembre, per salutare il 2021, Sony ha annunciato l’arrivo nel 2022 dicon nuove colorazioni per dare più varietà al catalogo e che i giocatori possono avere uncon il loro colore preferito.Questi tresono già disponibili da oggi nei negozi in Italia e nel resto del mondo al prezzo di € 74,99 e sono disponibili nei colori Starlight Blue, Nova Pink e Galactic Purple , quindi a partire da oggi possiamo scegliere tra sei diversi colori delse aggiungiamo il bianco del“base” e i modelli nelle colorazioni Midnight Black e Cosmic Red che sono stati rilasciati qualche mese fa.A questa raccolta diva aggiunta tra pochi giorni la collezione di ...

