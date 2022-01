Giancarlo Fisichella, l’ultimo pilota italiano a vincere un Gran Premio di Formula 1 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nato a Roma il 14 gennaio del 1973, Giancarlo Fisichella festeggia il suo 49esimo compleanno e lo fa ancora da automobilista stimato. Ha corso con i più Grandi della storia della Formula 1, da Fernando Alonso a Kimi Räikkönen, passando per l’intramontabile mito Michael Schumacher con il quale ha condiviso anche il podio. A ‘Fisico’, così è conosciuto tra i fan e nel mondo dell’automobilismo, spetta un altro Grande onore: quello di essere, ad oggi, l’ultimo pilota italiano ad aver vinto un Gran Premio di F1. E benché i tifosi del tricolore sperano di sentire ancora le note dell’Inno di Mameli, impossibile non riconoscere a Giancarlo Fisichella, il merito di aver regalato tante emozioni; ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nato a Roma il 14 gennaio del 1973,festeggia il suo 49esimo compleanno e lo fa ancora da automobilista stimato. Ha corso con i piùdi della storia della1, da Fernando Alonso a Kimi Räikkönen, passando per l’intramontabile mito Michael Schumacher con il quale ha condiviso anche il podio. A ‘Fisico’, così è conosciuto tra i fan e nel mondo dell’automobilismo, spetta un altrode onore: quello di essere, ad oggi,ad aver vinto undi F1. E benché i tifosi del tricolore sperano di sentire ancora le note dell’Inno di Mameli, impossibile non riconoscere a, il merito di aver regalato tante emozioni; ...

Almanacco del giorno: 14 gennaio 1968, il terribile terremoto del Belice Nasce oggi Giancarlo Fisichella nato il 14 gennaio 1973 a Roma. Pilota automobilistico, tra i grandi protagonisti della Formula 1, ha corso anche nella monoposto della Ferrari.

Coin of Champions, Giancarlo Fisichella tra gli ambassadors: una carriera ad alta velocità Tra gli ambassadors dei Coin of Champions è presente anche Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1: ripercorriamo insieme la sua carriera ...

