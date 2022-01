F1 | novità Aston Martin | Mike Krack sarà il nuovo team principal

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 gennaio 2022)ildell’, come comunicato dalla scuderia di riferimento tramite un comunicato ufficiale. L’ex leader della Bmw Motorsport prenderà il posto di Otmar Szafnauer, deceduto di recente.lavora nel mondo dello sport dal 2014 e detiene un ruolo rilevante e decisionale per quanto concerne la Formula E.stimolante ruolo per il lussemburghese, quindi, il quale ha un passato in Porsche come head of track engineering, tenterà di gestire al meglio il proprio lavoro per quanto concerne la causa. Inoltre,ritroverà Sebastian Vettel, con il quale ha lavorato durante la sua permanenza alla Bmw Sauber, ...