DjokovicOut | sui social la maggioranza è favorevole all' espulsione  

(Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - L'incertezza sulla permanenza di Novak Djokovic, agli Australian Open, sta per trovare un epilogo, probabilmente definitivo: il ministro dell'Immigrazione federale, Alex Hawke, dopo aver valutato l'autodichiarazione compilata in aeroporto, ha deciso di cancellare il visto del tennista, la cui validità era stata ripristinata da un giudice, lunedì 10 gennaio. Secondo il governo australiano Djokovic rappresenta un pericolo per la comunità, non essendosi vaccinato. Quindi va espulso. Ma i legali hanno immediatamente inoltrato ricorso, una corsa contro il tempo perché lunedì inizia il torneo. Da quando è atterrato in Australia, il 5 gennaio, il numero uno del tennis mondiale ha ammesso gli errori commessi sui documenti di viaggio, e sul suo comportamento dopo essere risultato positivo al test del coronavirus, a dicembre. Il suo nome era stato provvisoriamente incluso nel sorteggio ...