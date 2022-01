De Tomaso | collaborazione con capricorn Group e stabilimento al Nurburgring

Advertising

Anicecom : De Tomaso, in collaborazione con capricorn Group, aprirà una nuova struttura produttiva all’avanguarda al… -

Ultime Notizie dalla rete : Tomaso collaborazione

QN Motori

... ma anche prodotta presso il leggendario Nürburgring, un'opportunità che aggiunge esperienza, qualità e valore impareggiabili per i nostri clienti ." Le parole d Ryan Berris, CEO/CMO De...Sulle note dell'Adagio diAlbinoni, attorno al feretro si sono radunate le istituzioni della ... La messa è stata celebrata da Monsignor Mariano Faccani Pignatelli incon don Luigi ...MONSERRATO. La giornalista Selvaggia Lucarelli contro il sindaco di Monserrato Tomaso Locci, che ha stanziato 100mila euro (soldi pubblici) per permettere ai non vaccinati di poter fare il tampone gra ...Bergamo. Continua anche nel 2022 la programmazione settimanale dei concerti di jazz al Dieci10 di via Quarenghi 42. Il locale dedicato alla musica dal vivo (e alla buona cucina) offre un menù che spaz ...