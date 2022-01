David Neres lascia l’Ajax: l’esterno d’attacco firma per lo Shakhtar Donetsk (Di venerdì 14 gennaio 2022) l’Ajax e la sua fama di fucina di talenti. I dirigenti olandesi, questo si sa, sono sempre stati abili mercati pronti a cedere, al giusto prezzo, i talenti coltivati nelle giovanili o scoperti giovanissimi in giro per il mondo. Il nuovo capitolo sulle cessioni riguarda David Neres, esterno d’attacco brasiliano passato ai Lancieri dal San Paolo nel 2017. Il sudamericano, infatti, si è trasferito a titolo definitivo allo Shakhtar Donetsk, squadra allenata da Roberto De Zerbi che, negli anni, si è spesso affidata alle colonie brasiliane per primeggiare in Ucraina, ma a anche in Europa. Il comunicato su David Neres Ecco il comunicato stampa con il quale la società olandese ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del calciatore brasiliano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022)e la sua fama di fucina di talenti. I dirigenti olandesi, questo si sa, sono sempre stati abili mercati pronti a cedere, al giusto prezzo, i talenti coltivati nelle giovanili o scoperti giovanissimi in giro per il mondo. Il nuovo capitolo sulle cessioni riguarda, esternobrasiliano passato ai Lancieri dal San Paolo nel 2017. Il sudamericano, infatti, si è trasferito a titolo definitivo allo, squadra allenata da Roberto De Zerbi che, negli anni, si è spesso affidata alle colonie brasiliane per primeggiare in Ucraina, ma a anche in Europa. Il comunicato suEcco il comunicato stampa con il quale la società olandese ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del calciatore brasiliano ...

