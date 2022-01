Covid India oggi, in migliaia per bagno Gange: rischio maxi focolaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Decine di migliaia di persone hanno fatto il bagno nel Gange, fiume sacro agli indù, a Sangam dove prende il via oggi la festività religiosa Magh Mela che durerà 47 giorni. Senza mascherine e distanziamento sociale, i fedeli indù hanno pregato e si sono immersi nel fiume per purificare i loro peccati incuranti dei timori della diffusione del coronavirus, come si legge su India Tribune. Il giornale sottolinea come le autorità abbiano avuto difficoltà a gestire i pellegrini, arrivati da ieri nel Bengala occidentale, e a far rispettare le norme anti-Covid. Il rischio, ora, è quello di un maxi focolaio. Lo scorso anno l’evento aveva dato il via alla seconda ondata di contagi. Quest’anno le autorità dello stato dell’Uttar Pradesh, dove si ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Decine didi persone hanno fatto ilnel, fiume sacro agli indù, a Sangam dove prende il viala festività religiosa Magh Mela che durerà 47 giorni. Senza mascherine e distanziamento sociale, i fedeli indù hanno pregato e si sono immersi nel fiume per purificare i loro peccati incuranti dei timori della diffusione del coronavirus, come si legge suTribune. Il giornale sottolinea come le autorità abbiano avuto difficoltà a gestire i pellegrini, arrivati da ieri nel Bengala occidentale, e a far rispettare le norme anti-. Il, ora, è quello di un. Lo scorso anno l’evento aveva dato il via alla seconda ondata di contagi. Quest’anno le autorità dello stato dell’Uttar Pradesh, dove si ...

Covid India oggi, in migliaia per bagno Gange: rischio maxi focolaio

