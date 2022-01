Come corre il Paolinelli: 10mila dosi a settimana. Ma continua la ricerca di un altro hub (Di venerdì 14 gennaio 2022) ANCONA - Piccolo, scomodo, sconquassato da una bufera giudiziaria, eppure così efficiente. Il bistrattato hub del Paolinelli ha ripreso a sfornare numeri record: una reazione indiretta allo scandalo ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 14 gennaio 2022) ANCONA - Piccolo, scomodo, sconquassato da una bufera giudiziaria, eppure così efficiente. Il bistrattato hub delha ripreso a sfornare numeri record: una reazione indiretta allo scandalo ...

Advertising

UffiziGalleries : 'Eccita colla danza, scuote con grida acute chi accorre, rovescia al vento i suoi morbidi capelli... i canti accomp… - FcInterNewsit : Difende. Sale. Corre per tutto il campo. Si inserisce in area di rigore come un attaccante qualsiasi. Fa assist. Fa… - notmoose_13 : RT @pekozhu: Non il mio professore preferito di psicologia dello sviluppo che stamattina chiede a tutti noi come stiamo e io dico 'sono sco… - LoveCanYaman : RT @nata_a_Marzo_: Quando è Gennaio la tramontana corre per le strade strette e arrossa le guance. Il mio berretto di lana grossa è come un… - P_C_de_la_Cruz : RT @UffiziGalleries: 'Eccita colla danza, scuote con grida acute chi accorre, rovescia al vento i suoi morbidi capelli... i canti accompagn… -