Charlene di Monaco e Harry d’Inghilterra, svelato il flirt tra i due. Confessione choc: “Lei voleva lasciare Alberto per lui. Perché è sparita” (Di sabato 15 gennaio 2022) Charlene di Monaco era attratta dal principe Harry ma, sfortunatamente, lo ha conosciuto soltanto dopo il suo matrimonio. La donna è sposata con il principe Alberto dal 2011. La loro relazione però è cominciata nel 2006 mentre il primo incontro è avvenuto durante il Marenostrum International Swimming Meet di Monaco, nel 2000. Sono passati 21 anni e i due hanno dato vita a una bella famiglia. Sono nati due bellissimi gemelli dalle loro nozze, e le porte della loro casa sono state aperte anche ai due figli illegittimi di lui, che prima di impegnarsi ufficialmente è stato un vero don Giovanni. Un vero esempio di apertura mentale e di famiglia allargata. Del resto, Charlen di Monaco non è nuova nel lancio di messaggi anticonformisti. Col tempo si è rivelata una principessa piena di ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 gennaio 2022)diera attratta dal principema, sfortunatamente, lo ha conosciuto soltanto dopo il suo matrimonio. La donna è sposata con il principedal 2011. La loro relazione però è cominciata nel 2006 mentre il primo incontro è avvenuto durante il Marenostrum International Swimming Meet di, nel 2000. Sono passati 21 anni e i due hanno dato vita a una bella famiglia. Sono nati due bellissimi gemelli dalle loro nozze, e le porte della loro casa sono state aperte anche ai due figli illegittimi di lui, che prima di impegnarsi ufficialmente è stato un vero don Giovanni. Un vero esempio di apertura mentale e di famiglia allargata. Del resto, Charlen dinon è nuova nel lancio di messaggi anticonformisti. Col tempo si è rivelata una principessa piena di ...

