Cast della trasmissione travolto dal Covid, Serena Bortone si presenta in studio così: panico su Rai 1 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Serena Bortone è andata in onda a Oggi è un altro giorno su Rai 1 con la mascherina. Non è la prima volta che un conduttore si presenta in studio così, è già successo ad Anna Falchi a I fatti vostri, per esempio. Di mezzo c'è il Covid, ovviamente, insieme a tutte le recenti misure anti-contagio. E' stata la stessa Bortone a fornire una spiegazione ai propri telespettatori: "Sono stata a contatto con una persona positiva. Indossava tutti i dispositivi, ma per un'estrema cautela mi vedrete con la FFp2". Riferendosi alla propria mascherina rosa, poi, ironicamente ha aggiunto: "Questa è molto sobria". La sua decisione di indossare il dispositivo di sicurezza caratterizzerà i prossimi giorni fino a quando l'allarme non sarà rientrato.

