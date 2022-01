Calciomercato Samp, richiesto Nastasic alla Viola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Calciomercato della Samp continua a concentrarsi anche sulla ricerca di un difensore centrale: c’è la richiesta alla Viola per Nastasic La Samp sonda sempre il Calciomercato in caccia di un difensore centrale: tra i tanti nomi valutati spunta anche quello di Matija Nastasic, serbo classe ’93 approdato alla Fiorentina in estate. Come riportato da Gianluca Di Marzio la società blucerchiata ha già formalizzato una richiesta per Nastasic, che non sta trovando molto spazio alla corte di Vincenzo Italiano. I discorsi con i Viola riprenderanno martedì prossimo, al termine della 22a giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ildellacontinua a concentrarsi anche sulla ricerca di un difensore centrale: c’è la richiestaperLasonda sempre ilin caccia di un difensore centrale: tra i tanti nomi valutati spunta anche quello di Matija, serbo classe ’93 approdatoFiorentina in estate. Come riportato da Gianluca Di Marzio la società blucerchiata ha già formalizzato una richiesta per, che non sta trovando molto spaziocorte di Vincenzo Italiano. I discorsi con iriprenderanno martedì prossimo, al termine della 22a giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cmdotcom : #Milan, accordo con la Samp per #Gabbia: ecco cosa manca per chiudere - CalcioNews24 : Calciomercato #Samp, richiesto #Nastasic alla Viola - SkySport : Samp, idea Nastasic per la difesa. In porta piace Sepe del Parma: le news di calciomercato #SkyCalciomercato… - DBiancoblu : RT @antospietoso: Accordo #Lazio #Bergessio, la #Samp accetta #Ederson , manca solo il si del brasiliano. Scambio di prestiti per 6 mesi #c… - RobertoMartire2 : @DiMarzio hai news sulla samp ? Ti aspetto a calciomercato -