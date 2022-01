Bimba cade dal balcone: è omicidio. Fermato il compagno della madre (Di venerdì 14 gennaio 2022) Avrebbe preso la bambina e l’avrebbe lanciata nel vuoto dopo un litigio. Questa è la terribile ipotesi degli investigatori che hanno sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale, Azhar Mohssine, 32 anni, compagno di Lucia Chinelli, 41 anni, mamma della piccola Fatima Skika, la Bimba di 3 anni precipitata ieri sera da un balcone del quarto piano di un palazzo di via Milano 18 a Torino, a pochi passi da Porta Palazzo e da Palazzo di Città. La piccola non ce l’ha fatta ed è morta questa mattina all’ospedale infantile Regina Margherita.Per gli investigatori della Squadra Mobile, guidata da Luigi Mitola, e coordinati dalla pm Valentina Sellaroli, gli elementi acquisiti e le testimonianze raccolte nelle prime fasi investigative hanno portato ad una ricostruzione ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Avrebbe preso la bambina e l’avrebbe lanciata nel vuoto dopo un litigio. Questa è la terribile ipotesi degli investigatori che hanno sottoposto a fermo con l’accusa divolontario con dolo eventuale, Azhar Mohssine, 32 anni,di Lucia Chinelli, 41 anni, mammapiccola Fatima Skika, ladi 3 anni precipitata ieri sera da undel quarto piano di un palazzo di via Milano 18 a Torino, a pochi passi da Porta Palazzo e da Palazzo di Città. La piccola non ce l’ha fatta ed è morta questa mattina all’ospedale infantile Regina Margherita.Per gli investigatoriSquadra Mobile, guidata da Luigi Mitola, e coordinati dalla pm Valentina Sellaroli, gli elementi acquisiti e le testimonianze raccolte nelle prime fasi investigative hanno portato ad una ricostruzione ...

