AMICI: ARRIVA IL COLLEGAMENTO CON IL PUBBLICO DA CASA. CHI SARANNO I FORTUNATI? (Di venerdì 14 gennaio 2022) AMICI, il talent-show ideato e condotto da Maria De Filippi, sta proseguendo la sua programmazione tra daytime e nella nuova collocazione della domenica pomeriggio di Canale 5. Ci sono delle importanti novità.Ieri, sui social del programma, è spuntato un avviso rivolto a tutti i fan del programma. La redazione sta pensando ad un COLLEGAMENTO con il PUBBLICO da CASA, avendo così anche un'interazione diretta con lo spettatore. Sui social della trasmissione si legge:Adesso tocca a voi! Durante una delle puntate di AMICI avrete la possibilità di collegarvi con noi da CASA…. Se avete tra i 18 e i 25 anni e siete interessati correte nelle nostre Instagram stories e scrivetecelo!Non si sa esattamente quando avverrà questo ipotetico COLLEGAMENTO con alcuni dei milioni ...

