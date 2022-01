Ultime Notizie Roma del 13-01-2022 ore 19:10 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera da redazione in studio a Giuliano Ferrigno ne parliamo dei vaccini anti covid sarebbero meno efficaci contro i contatti da variante omicron e quanto ha precisato ieri l’agenzia Europea del farmaco è Ma sebbene La maggior parte dei dati disponibili suggeriscono che i vaccini ha provati stiano perdendo efficacia nella protezione contro l’infezione la malattia lieve continuano a fornire un’elevata protezione contro le forme gravi la necessità di ricovero si legge in una nota in cui il Eh ma da notizia di un vertice che si è tenuto ieri per fare fronte comune e allinearsi su un eventuale percorso da seguire per arrivare a rendere disponibili Se necessario le faccine nuovi o aggiornati oggi scrivendo m se non si tratta solo della risposta regolatori a Domi colma di impostare la cena per una discussione più ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera da redazione in studio a Giuliano Ferrigno ne parliamo dei vaccini anti covid sarebbero meno efficaci contro i contatti da variante omicron e quanto ha precisato ieri l’agenzia Europea del farmaco è Ma sebbene La maggior parte dei dati disponibili suggeriscono che i vaccini ha provati stiano perdendo efficacia nella protezione contro l’infezione la malattia lieve continuano a fornire un’elevata protezione contro le forme gravi la necessità di ricovero si legge in una nota in cui il Eh ma da notizia di un vertice che si è tenuto ieri per fare fronte comune e allinearsi su un eventuale percorso da seguire per arrivare a rendere disponibili Se necessario le faccine nuovi o aggiornati oggi scrivendo m se non si tratta solo della risposta regolatori a Domi colma di impostare la cena per una discussione più ...

