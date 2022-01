Sci | Odermatt trionfa nel super g di Wengen Settimo Paris

Advertising

Discreti gli italiani Il norvegese Kilde è stato privato delle quattro vittorie consecutive e il rivale, anche oggi, è apparso imbattibile. La capacità di generare velocità in curva è ...Tra poco Kilde con il pettorale n.11: forse il norvegese è l'unico che può portare via la vittoria quest'oggi ad. 12.49 Romed Baumann è terzo a 61 centesimi, potrebbe rimpiangere amaramente ...Lo sciatore altoatesino ha chiuso a 98 centesimi dallo svizzero Marco Odermatt (vincitore di fronte al proprio pubblico ... visto che non ha mai vinto in uno dei grandi templi dello sci alpino. In più ...Lo svizzero Marco Odermatt - 24 anni, sesto successo stagionale e 10/o in carriera - ha vinto il superG di coppa del mondo di Wengen in 1.29.00 consolidando ancor piu' il suo primato in classifica gen ...