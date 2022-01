Ronnie Spector: ci lascia un’icona del pop (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ronnie Spector, all’anagrafe Veronica Bennet, aveva 79 anni. Lei e le sue Ronettes spianarono la strada alle successive generazioni di artisti pop. Chi era Ronnie Spector? Ronnie Spector era frontwoman delle Ronettes, gruppo tutto al femminile. Quando nel 1957 fonda il gruppo, la Spector è determinata a raggiungere il successo e non si lascia scoraggiare dagli intoppi lungo il percorso. Dopo l’abbandono di due membri del gruppo e due singoli che non ottengono il successo sperato, la “cattiva ragazza del rock ‘n’ roll” decide di contattare il produttore Phil Spector. All’epoca l’etichetta di Spector era alla ricerca di voci femminili e le Ronettes somigliano alla provvidenziale manna del cielo. Phil le provina e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 13 gennaio 2022), all’anagrafe Veronica Bennet, aveva 79 anni. Lei e le sue Ronettes spianarono la strada alle successive generazioni di artisti pop. Chi eraera frontwoman delle Ronettes, gruppo tutto al femminile. Quando nel 1957 fonda il gruppo, laè determinata a raggiungere il successo e non siscoraggiare dagli intoppi lungo il percorso. Dopo l’abbandono di due membri del gruppo e due singoli che non ottengono il successo sperato, la “cattiva ragazza del rock ‘n’ roll” decide di contattare il produttore Phil. All’epoca l’etichetta diera alla ricerca di voci femminili e le Ronettes somigliano alla provvidenziale manna del cielo. Phil le provina e ...

Advertising

repubblica : Musica: è morta Ronnie Spector, icona rock degli anni '60 - Agenzia_Ansa : Ronnie Spector, leader del gruppo pop The Ronettes e potente voce dei suoi hit come 'Be My Baby' e 'Baby I love You… - rockolpoprock : Ronettes, addio a Ronnie Spector: aveva 78 anni - RollingStoneita : La cantante delle Ronettes è morta a 78 anni. Aveva centrato hit come 'Be My Baby', aveva influenzato Beatles e Sto… - TreTsun : RT @ilriformista: L'icona della musica morta a causa di un tumore. Aveva intitolato la sua autobiografia 'Be My Baby: come sono sopravvissu… -