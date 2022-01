Pesci rossi pilota

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Sapersi orientare e, di conseguenza, muoversi nello spazio è un’abilità critica nel mondo animale per cercare cibo, trovare rifugi, incontrare potenziali partner e, più in generale, per la sopravvivenza. Diciamo che è un’abilità critica per quasi tutto il mondo animale, nel senso che gli animali umani hanno ovviato al problema sviluppando applicazioni tipo Glovo, Google Maps, Airbnb e Tinder per cui nessuno si preoccupa realmente più di prepararsi la cena, sapere dove ci si trova, trovare una camera o il principe/la principessa azzurro/a. Ma ritornando al mondo degli animali senza app, è importante studiare le caratteristiche della rappresentazione spaziale e dei meccanismi di navigazione per rispondere alla domanda: si tratta di processi dipendenti dalla specie, dalla struttura cerebrale e dall’ambiente o si tratta, invece, di processi con proprietà generali e universali? Un modo per ...